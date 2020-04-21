Ceset kokusu alan akbabalar New York'un üzerinde uçmaya başladı - Son Dakika

Ceset kokusu alan akbabalar New York'un üzerinde uçmaya başladı

ABD'de korona virüs nedeniyle 40 bini aşan ölümler sonucu New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi.

ABD'de korona virüs nedeniyle 40 bini aşan ölümler sonucu New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi.

Korona virüs salgınındaki vak'aların en çok görüldüğü ABD'de ölü sayısının 40 bini aşmasının ardından New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi. Ceset kokusunu 1.5 kilometre öteden almalarıyla bilinen akbabalar virüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin New York şehrinde uçmaya başladı. Ceset kokusuna gelen akbabalar şehrin sembolleri etrafında uçuyor. Ceset torbalarının tükenmesi nedeniyle morg işçilerinin cesetleri çarşafa sararak taşımasının ardından akbabaların geldiği belirtiliyor. Akbabalar, Empire State Binası, Özgürlük Heykeli ve Times Meydanı'nda uçtu. - WASHINGTON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak

Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama

Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı

Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz

Eşinin şiddet yüzünden terk ettiği baba, 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Cani baba 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı