Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Antalya'da, geçen Çarşamba günü kovid19 testi pozitif çıkınca, ablasıyla tartışıp, evden ayrılan ve 5 gündür kayıp olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

SÖYLEDİKLERİ EKİPLERİ İKNA ETMEDİ

Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48) ile görüştüğünü belirleyen cinayet masası ekipleri şüpheliyi gözaltına almış ancak Ayhan ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" dedikten sonra serbest bırakılmıştı. İki üniversite mezunu olan, Antalya'nın bilinen emlak ofislerinden birinin de sahibi olan lüks düşkünü Ayhan'ın ifadelerine inanmayan polis soruşturmayı derinleştirdi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bölgedeki MOBESE ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle Ayhan'ın Konyaaltı'ndaki evinden defalarca aynı çantayla çıkıp döndüğünü belirleyen polis Ayhan'ı tekrar gözaltına aldı. Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

SOĞUKKANLILIKLA PARÇALARINI TAŞIMIŞ

Ekonomik durumu iyi olan, marka giyinen ve gösterişi seven kravatlı caninin vahşetin ardından spor kıyafetle dışarı çıkıp, parçaladığı cesedi askılı çantaya koyduğu, karnının üstüne getirdiği çantayla cesedin parçalarını taşıdığı görüldü. Görüntülerde, maske takan caninin soğukkanlı bir şekilde evinden çantayla çıktığı ve boynuna astığı çantayla yolda ilerlediği görülüyor. Ayhan'ın eşinden boşandığı, bir erkek çocuğu olduğu kaydedildi.

AZRA'NIN KENDİSİNE YARDIM İÇİN MESAJ ATTIĞINI İDDİA ETTİ

28 Temmuz'da Azra'nın korona olduğunu öğrenince mesaj yazdığını kaydeden Ayhan, kızın "Bakanım yok, beş gün oldu bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, ölmek istiyorum. Her yerim çok ağrıyor" dediğini söyledi. Azra'yı evden aldığını ve lokantaya gittiklerini belirten Ayhan, kızın ilacını alıp eve dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Ayhan, şöyle devam etti:

"Azra, arkadaşına telefon açtı. Arkadaşı cevap vermedi. 'Uyumuş, telefonu duymuyor' dedi. 'Evine bırakayım mı?' diye sordum. 'Ablam ile kalmak istemiyorum' demesi üzerine 'Bende kalabilirsin' dedim. Azra, ablası aradığında 'Eve dönmeyeceğim, sana bahsettiğim arkadaşımda kalacağım, beni merak etme' dedi."

"AZRA UYURKEN, ALKOL KULLANIP UYUŞTURUCU ALDIM''

Saat 01.30'da eve geldiklerini kaydeden Ayhan, Azra salonda uyurken, kendisinin ise odaya geçtiğini ifade etti. Saatlerce alkol kullanıp uyuşturucu hapı aldığını anlatan Ayhan, saat 13'te odadan çıktığında Azra'nın üzeri açık şekilde uyuyor olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti:

"Üzerini örttüğüm sırada elim kalçasına değdi. Panikle uyanıp 'Ne yapıyorsun' diyerek, bağırıp yüzümün sol tarafını tırmaladı. Panikledim ve 'Sus ne bağırıyorsun' diyerek, iki elimle Azra'nın boğazını hareketsiz kaldığı ana kadar sıktım. Nefes almadığını, nabzının atmadığını fark edince öldüğünü anladım."

BAŞINI UÇURUMDAN AŞAĞIYA ATMIŞ

Azra'nın telefonu ve terliğini el valizine doldurup evden çıktığını anlatan Ayhan, cep telefonunu Boğaçay'ına, terliği çöpe attığını söyledi. Sitede kamera olduğu için Azra'nın cesedini parçalayarak çıkarmaya karar verdiğini belirten Ayhan, dönüşte marketten ağaç testeresi aldığını söyledi. Ayhan, cesedi banyoya taşıdığını, et bıçağı ile kızın kafasını gövdesinden ayırdığını, kafayı poşete, poşeti spor çantasına koyarak evden çıktığını anlattı. Seyir Terası mevkisindeki ormana girdiğini kaydeden Ayhan, Azra'nın başını uçurumdan attığını söyledi.

ÇALILARIN ARASINA BIRAKTI

Eve döndüğünü, gece alkol alıp ne yapacağını düşündüğünü anlatan Ayhan, sızdığını ve ertesi gün hava aydınlanırken uyandığını ifade etti. Küvetteki cesedin kol ve bacaklarını parçalara ayırıp çöp poşetlerine koyduğunu, poşetleri spor çantaya koyup boynuna asarak arabaya taşıdığını ifade eden Ayhan, Kirişçiler Köyü'ne yakın ormanlık alana giderek, her parçayı bir çalının içine attığını söyledi. Eve dönünce Azra'nın gövdesini iki parçaya ayırdığını, bu parçaları da Kirişçiler'deki ormanda çalılara koyduğunu söyledi.

BANYODAKİ KANI ÇAMAŞIR SUYUYLA TEMİZLEDİ

Ayhan, kanı temizlemek için banyoda kova içerisinde çamaşır suyuna bastığı Azra'nın eşyaları ile bıçak ve testereyi spor çantaya doldurduğunu söyledi. Bıçak ve testereyi Boğaçay'a attığını anlatan Ayhan, eşyaları çöpe bıraktığını anlattı.



