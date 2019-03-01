Son Dakika Haberleri: Ceset Parçalarını Çöp Konteynerlerine Atma Anları Kamerada (1)

Ceset Parçalarını Çöp Konteynerlerine Atma Anları Kamerada (1)

43 dakika önce

KADIKÖY'de önceki gün çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan kişiye ait ceset parçalarının çöp konteynerlerine atılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Ceset Parçalarını Çöp Konteynerlerine Atma Anları Kamerada (1), System.String[]
KADIKÖY'de önceki gün çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan kişiye ait ceset parçalarının çöp konteynerlerine atılması güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelilerin bir araçla getirdikleri çuvalları ayrı konteynerlere atma anları görülülyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:48 Kaynak: DHA

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