Ceset üzerindeki çalışmaları böyle izlediler...Bazı vatandaşların kamyon üzerine çıkarak izlemesi 'pes' dedirtti - Son Dakika
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Ceset üzerindeki çalışmaları böyle izlediler...Bazı vatandaşların kamyon üzerine çıkarak izlemesi 'pes' dedirtti

01.03.2022 16:57

Ceset üzerindeki çalışmaları böyle izlediler.

Ceset üzerindeki çalışmaları böyle izlediler...Bazı vatandaşların kamyon üzerine çıkarak izlemesi 'pes' dedirtti

Antalya'da 4 katlı metruk binanın önünde bir kişinin cansız bedeni bulundu

ANTALYA - Antalya'da metruk 4 katlı binanın bahçe kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ceset üzerindeki çalışmaları merak eden vatandaşların sıraya dizilerek olanları izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Bazı kişiler ise kamyon üzerine çıkarak izlemeye çalıştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak üzerinde bulunan metruk 4 katlı binanın önünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın önünde Mehmet Onur Ölmez'i hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceme ekipleri ise delil çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan çalışmaları merak eden vatandaşlar ise sıraya dizilerek çalışmaları dört gözle takip etmesi şaşkınlık oluşturdu. Bazı kişilerin ise inşaat alanına malzeme getiren bir kamyonun üzerine çıkarak çalışmaları izlemesi 'pes' dedirtti. Yapılan ilk incelemede şahsın düşerek hayatını kaybettiği tahmin edilse de kesin ölüm nedenin öğrenilmesi için ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Ceset üzerindeki çalışmaları böyle izlediler...Bazı vatandaşların kamyon üzerine çıkarak izlemesi 'pes' dedirtti
Ceset üzerindeki çalışmaları böyle izlediler...Bazı vatandaşların kamyon üzerine çıkarak izlemesi 'pes' dedirtti
Ceset üzerindeki çalışmaları böyle izlediler...Bazı vatandaşların kamyon üzerine çıkarak izlemesi 'pes' dedirtti

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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceset üzerindeki çalışmaları böyle izlediler...Bazı vatandaşların kamyon üzerine çıkarak izlemesi 'pes' dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceset üzerindeki çalışmaları böyle izlediler...Bazı vatandaşların kamyon üzerine çıkarak izlemesi 'pes' dedirtti - Son Dakika
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