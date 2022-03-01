Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler - Son Dakika
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Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler

01.03.2022 16:27
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler

Antalya'da metruk 4 katlı binanın bahçe kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Antalya'da metruk 4 katlı binanın bahçe kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ceset üzerindeki çalışmaları merak eden vatandaşların ip gibi dizilerek olanları izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Bazı kişiler ise kamyon üzerine çıkarak izlemeye çalıştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak üzerinde bulunan metruk 4 katlı binanın önünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın önünde Mehmet Onur Ölmez'i (42) hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceme ekipleri ise delil çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan çalışmaları merak eden vatandaşlar ise ip gibi sıraya dizilerek çalışmaları dört gözle takip etmesi şaşkınlık oluşturdu. Bazı kişilerin ise inşaat alanına malzeme getiren bir kamyonun üzerine çıkarak çalışmaları izlemesi 'pes' dedirtti. Yapılan ilk incelemede şahsın düşerek hayatını kaybettiği tahmin edilse de kesin ölüm nedenin öğrenilmesi için ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler
Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler

YORUMLAR
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Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceset üzerindeki çalışmaları izlemek için ip gibi sıraya dizildiler - Son Dakika


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