Son Dakika Haberleri: Cesetle Kurulan Bubi Tuzağı 17 Kişiyi Öldürdü

Cesetle Kurulan Bubi Tuzağı 17 Kişiyi Öldürdü

18 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Mali'de cesetle kurulan bubi tuzağının patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Cesetle Kurulan Bubi Tuzağı 17 Kişiyi Öldürdü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Mali'de cesetle kurulan bubi tuzağının patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Mali'nin merkezindeki Diankabou kasabasında bir cesede bağlanan bubi tuzağı hareke geçip patladı. Patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - BAMAKO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

Afrika, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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