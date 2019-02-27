Cesetle Kurulan Bubi Tuzağı 17 Kişiyi Öldürdü
18 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Mali'de cesetle kurulan bubi tuzağının patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Mali'de cesetle kurulan bubi tuzağının patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Mali'nin merkezindeki Diankabou kasabasında bir cesede bağlanan bubi tuzağı hareke geçip patladı. Patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - BAMAKO
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:15 Kaynak: İHA
Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli
Eşiyle Tartışan Bir Çocuk Annesi, Evinde İntihar Etti
Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı