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Cesetleri gömülü bulunan çiftin öldürülmesinde 9 sanığa dava açıldı - Son Dakika

Cesetleri gömülü bulunan çiftin öldürülmesinde 9 sanığa dava açıldı

05.02.2022 11:59
Cesetleri gömülü bulunan çiftin öldürülmesinde 9 sanığa dava açıldı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde cesetleri dağlık arazide toprağa gömülü bulunan çiftin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla aynı aile ve akrabalarının aralarında olduğu 9 sanıktan tutuklu 8'i müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde cesetleri dağlık arazide toprağa gömülü bulunan çiftin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla aynı aile ve akrabalarının aralarında olduğu 9 sanıktan tutuklu 8'i müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçeye bağlı Bayramözü köyündeki dağlık arazide Osman ve Vildan Çelik'in öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili tizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar B.İ, H.S, K.İ, R.İ, R.İ, R.İ, R.İ. ve V.İ. hakkında "töre saikiyle tasarlayarak öldürmek" suçundan müebbet ve tutuksuz sanık M.S. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 30 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olaydan bir ay önce Osman ve Vildan Çelik'in, Kaman'dan birlikte Antalya'ya kaçarak evlendikleri belirtildi.

Olaydan bir kaç gün önce Vildan'ı telefonla arayan annesi ve kız kardeşinin, "baban hasta, gel seninle konuşacak" diyerek Kaman'a çağırdı ifade edilen iddianamede, çiftin affedilme umuduyla Bayramözü köyüne geldiği aktarıldı.

Osman Çelik'in, köye geldikten sonra Kaman ilçe merkezinde yaşayan babası İsmail Çelik'i arayarak bilgi verdiği anlatılan iddianamede, Çelik'in, ertesi gün oğluna ulaşamayınca jandarmaya ihbarda bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, Osman ve Vildan Çelik çiftinin cansız bedenlerinin 2 Ocak 2021 tarihinde Bayramözü köyünde dağlık arazide toprağa gömülü halde bulunduğu aktarıldı.

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen aynı aileden B.İ'nin, Vildan'ın köyde "paşa" lakabıyla bilinen R.İ. ile 6 yıldır dini nikahla yaşadığını anlattığı belirtildi.

B.İ'nin, Osman ve Vildan babalarının evindeyken Vildan'ın dini nikahlı eşi R.İ. ile ağabeyi R.İ'nin eve geldiğini anlattığı vurgulanan iddianamede, çıkan tartışma ve ardından yaşanan kavga sonucu çiftin, aynı kişilerce dağlık alana götürüldüğünü söylediği belirtildi.

Davanın ilk duruşması, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Mayıs 2022'de görülecek.

Olay

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 30 Aralık 2020'de Osman Çellik'ten haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti.

Ailenin, Osman Çelik'in iki aydır birlikte yaşadığı Vildan Çelik'in Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, çift 2 Ocak 2021 tarihinde Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan Vildan Çelik'in annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmış, avukatlarının Kaman Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunmasıyla M.S. tahliye edilmişti.

Vildan Çelik'in dini nikahlı eski eşi R.İ. de olaydan sonra kaçtığı Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalanmış, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Münir Karaloğlu, Kırşehir, Aralık, Kaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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