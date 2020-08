ÇESİAD'ın bayram buluşması Çorum'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği'nin (ÇESİAD) geleneksel bayram buluşması etkinliği Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği'nin geleneksel bayramlaşma programının Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın daveti üzerinde Çorum'da gerçekleştiğini ifade eden ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, İstanbul'dan ve Çorum'dan çok sayıda katılımcı ile her bayram bir araya geldiklerini, bu yılki buluşmaya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

'Kendini iyi yetiştirmiş gençlere ihtiyacımız var'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'da, "Bundan sonra da bu organizasyonlara talip olduğumuzu ve önümüzdeki bayramlarda da devam ettirmeyi diliyorum. Üniversite eğitiminin önemine vurgu yapan Başkan Aşgın, "Çok farklı alanlarda kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Çünkü bizim çok iyi yetişmiş bir gençliğe ihtiyacımız var" dedi.

İçerisinde bulunduğumuz süreçte, Türkiye'nin bir tarihe tanıklık ettiğini hatırlatan Aşgın, "Belki şu anda biz bunun farkında değiliz ama bundan yıllar sonra, Ayasofya'nın açılmasının öncesi ve sonrası diye tarihte yazacak. Afrin'e girdiğimiz günlerin öncesi ve sonrası diye tarih yazacak. O tarihin yazıldığı günlere bizi şahit tutan ve Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu mücadelenin bir neferi olmayı bize nasip eden rabbimize hamd ediyorum. Yeryüzünde hak ve adalet eksenli yeni bir dünya düzeni mutlaka kurulacak. Biz bu düzeni kuracaklara destek olsak da kurulacak, olmasak da kurulacak. Çünkü bu Allah'ın vaadidir ve bu nuru mutlaka tamamlayacaktır. Bu nur; yeryüzünde adalet ve hakkaniyet eksenli yeni bir medeniyetin ve yeni bir dünya düzenini kurulmasıdır. Madem ki sonuç bu olacak, biz istiyoruz ki bu sonuçta bir nefer olalım. İstanbul bir gün mutlaka fethedilecekse biz orada bir Ulubatlı Hasan olalım, Fatih'in ordusundaki askerlerden biri olalım. Biz büyük bir inançla burada yerimizi almalıyız. Yerimizi alırken donanımımız çok iyi olmalı. Her meslekten insan samimiyeti ile karakteri ile ve mesleği ile ve hüneri ile en iyisi olmalı. Bu kapıyı ancak böyle bir inanmışlıkla açarız ve açtığımız kapı kalıcı olur. Biz inanıyoruz ve haklıyız. Allah'tan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Bunun en güzel örneği liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya'ya karşı kurduğu cümleler çoğu insanın kuracağı cümleler değildir. O da yetişmiş olduğu iklimden, aldığı karakterden ve aldığı eğitimden o cümleleri inanmışlıkla kurabiliyor ve topu gelsin diyebiliyor. Rabbim onun davasının dışında bir davayı bizim önümüze koymasın. Ayasofya açıldı, şimdi genç neslin önünde çok daha büyük hedefler var. Bulunduğumuz makamların hakkını verebilmeyi ve cenneti kazanan bir hayat yaşamayı diliyorum" şeklinde konuştu.

'Bu davaya sıkıca sarılıp ve sahip çıkalım'

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan da yaptığı konuşmada Türkiye'nin birçok ülkeden daha demokratik ve daha özgür bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Milletvekili Ceylan "Bu özgürlükler 83 milyonun özgürlüğü ve demokrasi ile tanışması kolay olmadı. Bunların bedelleri ödendi. Bu ülkenin üzerinde 28 Nisanlar, e-muhtıralar oldu. AK Parti'yi kapatma davalarını gördük. Ama hiçbirisi başarılı olamadı. Bu millet her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. Geçmişte Adnan Menderes'in asılmasına ve Turgut Özal'a yapılan oyunlara engel olamadılar ancak Cumhurbaşkanımıza bu millet her zaman sahip çıktı. Bu ülkede ne zaman iyi bir şey olsa, iktidar milletin dediğini yapsa hemen karşısında bir blok oluşuyor. Uzaktan kumanda ile dışarıdan yönetilen bu kişiler toplumu karıştırmak için, terörü artırmak ve ekonomiyi bozmak için her şeyi yapıyorlar. Ama hamdolsun 18 yıldır milletle beraber olan bir iktidar var. Aslında iktidar bu milletin kendisidir. Bu gerçekleri de unutmayalım ve aklımızın bir yanında her zaman olsun. Gelecek sizsiniz. Gelecekte siyasette ve ülke yönetiminde sizler olacaksınız. Ne yapıyorsanız en iyisini yapın. Ülke gündemini mutlaka takip edin. Başınızı kaldırın dünyada ve ülkede neler olduğuna bakın. Sadece sözde değil, özde de bu davaya sahip çıkın. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının anlamı bizim için çok büyük. Onu açacak hiçbir iktidar ve lider şu ana kadar çıkmadı. 'Ayasofya'yı açmak demek, Mescidi Aksa'nın da yolunu açmak demektir' diyen Cumhurbaşkanımız dünyaya karşı bir mesaj vermiştir. Bunu söylemek yürek ve cesaret ister. Demek ki biz güçlüyüz, ekonomimize ve milletimize güveniyoruz. Dünya beşten büyüktür sözünden bir adım daha ötesidir. Onun için bu davaya sıkıca sarılalım ve sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

ÇESİAD üyeleri ve üniversite öğrencilerinin katıldığı kahvaltılı programa AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, Yargıtay Üyesi Ali Doğan, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Hasan Arslan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mesut Sezikli, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve ÇESİAD bursu ile farklı üniversitelerde eğitimlerini sürdüren Çorumlu üniversite öğrencileri de katıldı. - ÇORUM