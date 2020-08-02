ÇESİAD'ın bayram buluşması Çorum'da gerçekleştirildi - Son Dakika

ÇESİAD'ın bayram buluşması Çorum'da gerçekleştirildi

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği'nin (ÇESİAD) geleneksel bayram buluşması etkinliği Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ÇESİAD'ın bayram buluşması Çorum'da gerçekleştirildi, System.String[]

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği'nin (ÇESİAD) geleneksel bayram buluşması etkinliği Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği'nin geleneksel bayramlaşma programının Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın daveti üzerinde Çorum'da gerçekleştiğini ifade eden ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, İstanbul'dan ve Çorum'dan çok sayıda katılımcı ile her bayram bir araya geldiklerini, bu yılki buluşmaya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

'Kendini iyi yetiştirmiş gençlere ihtiyacımız var'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'da, "Bundan sonra da bu organizasyonlara talip olduğumuzu ve önümüzdeki bayramlarda da devam ettirmeyi diliyorum. Üniversite eğitiminin önemine vurgu yapan Başkan Aşgın, "Çok farklı alanlarda kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Çünkü bizim çok iyi yetişmiş bir gençliğe ihtiyacımız var" dedi.

İçerisinde bulunduğumuz süreçte, Türkiye'nin bir tarihe tanıklık ettiğini hatırlatan Aşgın, "Belki şu anda biz bunun farkında değiliz ama bundan yıllar sonra, Ayasofya'nın açılmasının öncesi ve sonrası diye tarihte yazacak. Afrin'e girdiğimiz günlerin öncesi ve sonrası diye tarih yazacak. O tarihin yazıldığı günlere bizi şahit tutan ve Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu mücadelenin bir neferi olmayı bize nasip eden rabbimize hamd ediyorum. Yeryüzünde hak ve adalet eksenli yeni bir dünya düzeni mutlaka kurulacak. Biz bu düzeni kuracaklara destek olsak da kurulacak, olmasak da kurulacak. Çünkü bu Allah'ın vaadidir ve bu nuru mutlaka tamamlayacaktır. Bu nur; yeryüzünde adalet ve hakkaniyet eksenli yeni bir medeniyetin ve yeni bir dünya düzenini kurulmasıdır. Madem ki sonuç bu olacak, biz istiyoruz ki bu sonuçta bir nefer olalım. İstanbul bir gün mutlaka fethedilecekse biz orada bir Ulubatlı Hasan olalım, Fatih'in ordusundaki askerlerden biri olalım. Biz büyük bir inançla burada yerimizi almalıyız. Yerimizi alırken donanımımız çok iyi olmalı. Her meslekten insan samimiyeti ile karakteri ile ve mesleği ile ve hüneri ile en iyisi olmalı. Bu kapıyı ancak böyle bir inanmışlıkla açarız ve açtığımız kapı kalıcı olur. Biz inanıyoruz ve haklıyız. Allah'tan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Bunun en güzel örneği liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya'ya karşı kurduğu cümleler çoğu insanın kuracağı cümleler değildir. O da yetişmiş olduğu iklimden, aldığı karakterden ve aldığı eğitimden o cümleleri inanmışlıkla kurabiliyor ve topu gelsin diyebiliyor. Rabbim onun davasının dışında bir davayı bizim önümüze koymasın. Ayasofya açıldı, şimdi genç neslin önünde çok daha büyük hedefler var. Bulunduğumuz makamların hakkını verebilmeyi ve cenneti kazanan bir hayat yaşamayı diliyorum" şeklinde konuştu.

'Bu davaya sıkıca sarılıp ve sahip çıkalım'

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan da yaptığı konuşmada Türkiye'nin birçok ülkeden daha demokratik ve daha özgür bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Milletvekili Ceylan "Bu özgürlükler 83 milyonun özgürlüğü ve demokrasi ile tanışması kolay olmadı. Bunların bedelleri ödendi. Bu ülkenin üzerinde 28 Nisanlar, e-muhtıralar oldu. AK Parti'yi kapatma davalarını gördük. Ama hiçbirisi başarılı olamadı. Bu millet her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. Geçmişte Adnan Menderes'in asılmasına ve Turgut Özal'a yapılan oyunlara engel olamadılar ancak Cumhurbaşkanımıza bu millet her zaman sahip çıktı. Bu ülkede ne zaman iyi bir şey olsa, iktidar milletin dediğini yapsa hemen karşısında bir blok oluşuyor. Uzaktan kumanda ile dışarıdan yönetilen bu kişiler toplumu karıştırmak için, terörü artırmak ve ekonomiyi bozmak için her şeyi yapıyorlar. Ama hamdolsun 18 yıldır milletle beraber olan bir iktidar var. Aslında iktidar bu milletin kendisidir. Bu gerçekleri de unutmayalım ve aklımızın bir yanında her zaman olsun. Gelecek sizsiniz. Gelecekte siyasette ve ülke yönetiminde sizler olacaksınız. Ne yapıyorsanız en iyisini yapın. Ülke gündemini mutlaka takip edin. Başınızı kaldırın dünyada ve ülkede neler olduğuna bakın. Sadece sözde değil, özde de bu davaya sahip çıkın. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının anlamı bizim için çok büyük. Onu açacak hiçbir iktidar ve lider şu ana kadar çıkmadı. 'Ayasofya'yı açmak demek, Mescidi Aksa'nın da yolunu açmak demektir' diyen Cumhurbaşkanımız dünyaya karşı bir mesaj vermiştir. Bunu söylemek yürek ve cesaret ister. Demek ki biz güçlüyüz, ekonomimize ve milletimize güveniyoruz. Dünya beşten büyüktür sözünden bir adım daha ötesidir. Onun için bu davaya sıkıca sarılalım ve sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

ÇESİAD üyeleri ve üniversite öğrencilerinin katıldığı kahvaltılı programa AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, Yargıtay Üyesi Ali Doğan, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Hasan Arslan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mesut Sezikli, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve ÇESİAD bursu ile farklı üniversitelerde eğitimlerini sürdüren Çorumlu üniversite öğrencileri de katıldı. - ÇORUM

İstanbul, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 06:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ÇESİAD'ın bayram buluşması Çorum'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Son Dakika

Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Şoför bayramını kutlamayan yolculara sitem etti, yolcular alkışlayarak bayramını kutladı Makas atarak ilerleyen otomobil, zincirlemeye kazaya neden oldu: 18 kişi yaralandı Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü         
16:22
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı         
16:15
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi         
15:48
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar         
15:45
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?         
15:16
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama         
14:56
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı         
14:47
Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu         
14:35
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı         
14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın         
13:58
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek         
13:11
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu         
13:06
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?         
12:51
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
12:36
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı         
12:12
201 gün sonra sahalara geri dönen Merih Demiral, sahaya dua ederek çıktı 201 gün sonra sahalara geri dönen Merih Demiral, sahaya dua ederek çıktı         
12:03
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü         
11:45
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı         
11:36
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti         
11:34
Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek         
11:27
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü         
11:03
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor         
10:51
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:40
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu         
10:24
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi         
09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı         
09:26
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor         
08:40
Yürek yakan acı! Akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı Yürek yakan acı! Akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı         
08:24
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı         
07:26
Bursaspor'dan TFF'ye çağrı: Süper Lig 24 takımlı olsun Bursaspor'dan TFF'ye çağrı: Süper Lig 24 takımlı olsun         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 00:32:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇESİAD'ın bayram buluşması Çorum'da gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei