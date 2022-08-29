TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi - Son Dakika
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TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

29.08.2022 15:23
TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

Çeşit adayı kuru fasulye popülasyonlarından detay görüntüler Doç. Dr. Ömer Sezen'in konuşması TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi KIRŞEHİR - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Çeşit adayı kuru fasulye popülasyonlarından detay görüntüler

Doç. Dr. Ömer Sezen'in konuşması TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

KIRŞEHİR - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Sözen, TÜBİTAK'ın desteklediği proje ile Artvin ve Kelkit Vadisi'ndeki köylerden topladığı kuru fasulye genotipleri üzerinde yaptığı araştırma sonucunda, verimi yüksek ve hastalıklara dayanıklı 16 çeşit adayı belirledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine geçen Sözen öncülüğündeki öğretim üyeleri, 2017 yılında "İleri Düzey Kuru Fasulye Genotiplerinin Agro-Morfolojik, Genetik ve Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi Projesi" hazırladı.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje ile Artvin ile Kelkit Vadisi sınırlarında yer alan il ve ilçelere bağlı köylerden toplanan yerel kuru fasulye genotipleri 3 yıl süre ile saf-hat seleksiyon yöntemine tabi tutuldu.

Temin edilen kuru fasulye genotipleri ile standart çeşitleri karşılaştırmak suretiyle ekimler yapılarak, verimi yüksek ve hastalıklara dayanıklı 16 kuru fasulye çeşit adayı tespit edildi.

Doç. Dr. Ömer Sözen, AA muhabirine, bitki genetik kaynaklarının korunması adına köylerden topladığı kuru fasulye popülasyonları üzerine araştırma yaptığını belirterek, "Kuru fasulye popülasyonlarının birer duplikasyonlarını, İzmir Menemen'de bulunan Ulusal Tohum Gen Bankası ve Ankara'da bulunan Türkiye Tohum Gen Bankası'na kazandırmak suretiyle gelecek nesiller için teminat altına aldık." dedi.

Bunların sadece tohum gen bankalarında durmayacağına değinen Sözen, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ıslah çalışmaları için de değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK projesi kapsamındaki çalışmalarımda oluşturduğum birçok fasulye genotipini seleksiyon yöntemiyle ileri düzeye kadar getirip saflaştırmak suretiyle tescile hazır hale getireceğim. Tarla bitkileri içerisinde 40'larda kalmış olan kuru fasulye çeşit sayısında bizim araştırdığımız popülasyondan bir ya da birkaç tanesini tescile sunmak suretiyle Türkiye çiftçisine üretim miktarını artıracak katkı sunacağız."

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Kaynak: AA

Kırşehir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi - Son Dakika

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