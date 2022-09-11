Türkiye'ye getirilen Kabe örtüleri Kırıkkale'de sergilenecek - Son Dakika
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Türkiye'ye getirilen Kabe örtüleri Kırıkkale'de sergilenecek

11.09.2022 11:28
Türkiye'ye getirilen Kabe örtüleri Kırıkkale'de sergilenecek

Çeşitli dönemlerde kullanılan ve Türkiye'ye getirilen Kabe örtüleri, Kırıkkale'de İslami Değerler Külliyesi'nde açılacak Siyer-i Nebi ve Mushaf-ı Şerif Müzesi'nde sergilenecek.

Çeşitli dönemlerde kullanılan ve Türkiye'ye getirilen Kabe örtüleri, Kırıkkale'de İslami Değerler Külliyesi'nde açılacak Siyer-i Nebi ve Mushaf-ı Şerif Müzesi'nde sergilenecek.

Eski Suudi Arabistan Cidde Basın Ataşesi Bahattin Akyön'ün girişimleriyle getirilen 18 parça Kabe örtüsü ile Medine'den getirilen kırmızı örtü, İslami Değerler Külliyesi'nde muhafaza altında tutuluyor.

Farklı renklerdeki örtülerin yaklaşık 3 ay sonra vatandaşların ziyaretine açılacak müzede sergilenmesi planlanıyor.

Bahattin Akyön, AA muhabirine, Kabe ve Mekke-i Mükerreme'nin İslam dünyası açısından önemine dikkati çekti.

Orada Müslümanların kıblesi Kabe'nin bulunduğunu dile getiren Akyön, şöyle konuştu:

"Kabe yüzyıllardır bütün insanların ilgisine ve ziyaretine mazhar olmuştur. Kabe'ye yüzyıllar boyu çeşitli dönemlerde örtüler örtülmüştür. Bunların içerisinde kırmızısı, siyahı, beyazı, sarısı ve kırmızı beyaz olanlar var. Çok çeşitli renklerde örtüler bulunuyor. Tabii ki görev yaptığımız süre içerisinde bizlere yakın ilgide bulunan, Kabe'nin anahtarını bulunduran ve Nisa Suresi 56. ayetine konu olan Eş Şeybi ailesiyle yakın bir dostluk kurduk. Ülkemizi çok sevdiklerini her zaman ifade ettiler."

Akyön, bu dostluğun neticesinde ailenin değişik zamanlarda Kabe'nin üzerine örtülmüş örtülerden kendilerine hediye ettiğini dile getirdi.

"Kabe'de asılmış olan örtüleri sergileyeceğiz"

Bunları sergilemek için Siyer-i Nebi ve Mushaf-ı Şerif Müzesi tesis ettiklerini anlatan Akyön, şunları kaydetti:

"İnşallah yakın zamanda bu müzede Kabe'de asılmış olan örtüleri sergileyeceğiz. Örtüler arasında Kabe'nin dört bir tarafında bulunan er-rahman, er-rahim, ya hayy, ya kayyum, elhamdülillahi rabbil'alemin ve İhlas suresinin yazılı olduğu örtüler bulunmakta. Örtüler arasında Kabe-i Şerif'in, Hacer'ül Esved'in üzerinde bulunan Allahu ekber lafzının olduğu, Kabe'nin içerisinde bulunan yeşil örtü var."

Bir örtünün de Medine'den getirildiğini belirten Akyön, "Peygamber Efendimizin kabrinin üzerinde olan kırmızı örtü de bulunmaktadır. Ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 3 ay gibi bir süre içerisinde büyüklerimizi davet ederek serginin açılışını gerçekleştireceğiz. Şu anda müzemizin inşaat aşaması tamamlandı, tefrişat aşamasında." dedi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'ye getirilen Kabe örtüleri Kırıkkale'de sergilenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'ye getirilen Kabe örtüleri Kırıkkale'de sergilenecek - Son Dakika
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