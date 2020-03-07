Çeşitli kabahatlerden dolayı 8 bin 145 sürücüye trafik cezası kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çeşitli kabahatlerden dolayı 8 bin 145 sürücüye trafik cezası kesildi - Son Dakika

Çeşitli kabahatlerden dolayı 8 bin 145 sürücüye trafik cezası kesildi

7 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri şubat ayında 64 bin 373 aracı denetlerken, çeşitli kabahatlerden dolayı 8 bin 145 sürücüye trafik cezası kesildi.

Çeşitli kabahatlerden dolayı 8 bin 145 sürücüye trafik cezası kesildi, System.String[]

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri şubat ayında 64 bin 373 aracı denetlerken, çeşitli kabahatlerden dolayı 8 bin 145 sürücüye trafik cezası kesildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi, ana caddeler ve uygulama noktalarında yaptıkları denetlemelerde 64 bin 373 aracı denetledi. Ekipler, şubat ayı içerisinde yaptığı denetlemeler kapsamında alkollü araç kullanmaktan 241 sürücüye, hız kurallarına uymayan 4 bin 863 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 365 sürücüye, emniyet kemeri takmayan bin 971 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 705 sürücüye toplam 8 bin 145 sürücüye trafik cezası kesildi.


Trafik kurallarına uymayan veya eksiklikleri bulunan 778 araç trafikten men edilirken, bin 203 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde eksikliği görülen araçlara cezai işlem uygulanarak, 24 araç trafikten men edildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:59 Kaynak: İHA
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