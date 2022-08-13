Kadın dernekleri, Kadıköy'deki cinayeti protesto etti - Son Dakika
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Kadın dernekleri, Kadıköy'deki cinayeti protesto etti

13.08.2022 19:51
Kadın dernekleri, Kadıköy'deki cinayeti protesto etti

Çeşitli kadın derneklerine üye bir grup, Kadıköy'de Mihriban Arduç'un birlikte kafe işlettiği Hakan Asilkan tarafından öldürülmesini protesto etti.

Çeşitli kadın derneklerine üye bir grup, Kadıköy'de Mihriban Arduç'un birlikte kafe işlettiği Hakan Asilkan tarafından öldürülmesini protesto etti.

Cinayetin işlendiği Osmanağa Mahallesi'ndeki kafenin önüne gelen kadınlar, "Kadın dayanışması yaşatır" ve "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına yapılan açıklamada, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması talep edildi.

Kafenin camına "Hayatımız haklarımız bizim" yazılı pankart asan kadınlar, açıklamanın ardından dağıldı.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde Mihriban Arduç, birlikte kafe işlettiği Hakan Asilkan tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hakan Asilkan, polis ekipleri tarafından Bostancı'da olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlının, "kasten yaralama" suçundan emniyette kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın dernekleri, Kadıköy'deki cinayeti protesto etti - Son Dakika

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