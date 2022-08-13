Kadın dernekleri, Kadıköy'deki cinayeti protesto etti

Cinayetin işlendiği Osmanağa Mahallesi'ndeki kafenin önüne gelen kadınlar, "Kadın dayanışması yaşatır" ve "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Çeşitli kadın derneklerine üye bir grup, Kadıköy 'de Mihriban Arduç'un birlikte kafe işlettiği Hakan Asilkan tarafından öldürülmesini protesto etti.

Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

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