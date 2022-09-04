TEKNOFEST KARADENİZ'de dereceye giren takımlara ödülleri verildi (1)

Çeşitli kategorilerde ikincilik ve üçüncülük kazanan takımlar ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öğrencilerle fotoğraf çektirmesi

Samsun- Çarşamba Havalimanındaki katılımcılar

Sahneye çıkan ekipler SAMSUN - Bu yıl 5.'si düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de çeşitli kategorilerde ikincilik ve üçüncülük kazanan takımlar ve öğrencilerin ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katıldığı törenle verildi. (1)