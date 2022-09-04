Çeşitli kategorilerde ikincilik ve üçüncülük kazanan takımlar ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öğrencilerle fotoğraf çektirmesi
Samsun- Çarşamba Havalimanındaki katılımcılar
Sahneye çıkan ekipler SAMSUN - Bu yıl 5.'si düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de çeşitli kategorilerde ikincilik ve üçüncülük kazanan takımlar ve öğrencilerin ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katıldığı törenle verildi. (1)
Son Dakika › Güncel › TEKNOFEST KARADENİZ'de dereceye giren takımlara ödülleri verildi (1) - Son Dakika