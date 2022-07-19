Çeşitli suçlardan 18 yıl hükümle aranan firari yakalandı - Son Dakika
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Çeşitli suçlardan 18 yıl hükümle aranan firari yakalandı

19.07.2022 12:01
Çeşitli suçlardan 18 yıl hükümle aranan firari yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs GBT sorgusunda yakalandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs GBT sorgusunda yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları saha çalışmalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptığı şahsın kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını belirledi. S.D'nin 7 ayrı dosyadan hırsızlık, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, silahla tehdit suçlarından 19 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve arandığı öğrenildi. yapılan işlemlerin ardından adliyeye götürülen S.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşitli suçlardan 18 yıl hükümle aranan firari yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşitli suçlardan 18 yıl hükümle aranan firari yakalandı - Son Dakika
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