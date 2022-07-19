Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları saha çalışmalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptığı şahsın kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını belirledi. S.D'nin 7 ayrı dosyadan hırsızlık, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, silahla tehdit suçlarından 19 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve arandığı öğrenildi. yapılan işlemlerin ardından adliyeye götürülen S.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çeşitli suçlardan 18 yıl hükümle aranan firari yakalandı - Son Dakika

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