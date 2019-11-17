Son Dakika Haberleri: Çeşitli suçlardan araması olan şahıs polisin silahını almaya çalışırken vurularak yaralandı
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Çeşitli suçlardan araması olan şahıs polisin silahını almaya çalışırken vurularak yaralandı

6 saat önce

Çeşitli suçlardan araması olan şahıs polisin silahını almaya çalışırken vurularak yaralandıKAYSERİ - Çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı ile polis arasında arbede yaşandı.

Çeşitli suçlardan araması olan şahıs polisin silahını almaya çalışırken vurularak yaralandı

KAYSERİ - Çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı ile polis arasında arbede yaşandı. Zanlı polisin silahını almaya çalışırken, tabancanın ateş alması ile yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçarslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda çeşitli suçlardan aranan 28 yaşındaki M.E. polis tarafından yakalanacağını anlayınca polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan arbede de zanlı M.E. bir polis memurunun tabancasını almaya çalıştı. Bu sırada silah ateş aldı ve zanlı M.E. tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Polis ekipleri yaralanan M.E.'ye ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerine haber verdi. Zanlı M.E 112 Ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrasında polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken hastaneye kaldırıla M.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çeşitli suçlardan araması olan şahıs polisin silahını almaya çalışırken vurularak yaralandı

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
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