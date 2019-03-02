Çeşitli Suçlardan Aranan 20 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli
'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik icra edilen 'Huzur
Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Düzenlenen uygulama sonucu hırsızlık, yağma ve çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişinin, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:04 Kaynak: İHA
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