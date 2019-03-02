Son Dakika Haberleri: Çeşitli Suçlardan Aranan 20 Kişi Yakalandı

Çeşitli Suçlardan Aranan 20 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli Suçlardan Aranan 20 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik icra edilen 'Huzur Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Düzenlenen uygulama sonucu hırsızlık, yağma ve çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişinin, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:04 Kaynak: İHA

Jandarma, Huzur, Kırklareli, 3. Sayfa
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