Çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı - Son Dakika

Çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı

01.03.2021 17:27
Çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı, System.String[]

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 15 Şubat-1 Mart tarihileri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 15 Şubat-1 Mart tarihileri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. İl genelinde yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il 15 Şubat -1 Mart tarihileri arasında il genelinde denetim yaptı. Aranan Şahısların Yakalanması için yapılan denetimlerde Asayiş suçlarından 45, Narkotik suçlarından 2, Kaçakçılık suçlarından 2 şahıs olmak üzere toplam 49 aranan şahıs yakalandı. Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yakalanan bu şahıslardan, 0-5 yıl arası 15 şahıs, 5-10 yıl arası 2 şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan bu şahıslardan 5 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arananlar; M.T yaralama suçundan 5 yıl, B.Ö yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası alarak cezaevine sevk edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Asayiş, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı - Son Dakika


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