Çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi polis yakaladı - Son Dakika
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Çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi polis yakaladı

19.07.2022 15:31
Çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi polis yakaladı

Afyonkarahisar'da işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma dahilinde nitelikle yağma suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan S.Y.D., sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından 3 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile aranan Z.D., silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan M.B., cinsel taciz suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan H.A., hakaret suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası ile aranan A.G., ve basit cinsel saldırı suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile aranan M.B., polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından şahıslar cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi polis yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi polis yakaladı - Son Dakika
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