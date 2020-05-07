Çeşitli suçlardan aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret gibi 15 suçtan araması bulunan ve gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Yapılan detaylı incelemede kişinin, 2011'de Antalya 'nın Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen B.A. olduğu tespit edildi.

İzmir 'in Menderes ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan ve 9 yıl önce cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

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