Çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı, operasyon anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı, operasyon anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan Y.D'nin Tekirdağ'dan kente geldiğini tespit etti.

Polis ekipleri, sosyal medya üzerinden arkadaş olma bahanesiyle irtibat kurdukları firari hükümlüyle buluşma ayarladı.

Y.D, belirtilen adrese geldiğinde polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıyan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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