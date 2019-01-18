Son Dakika Haberleri: Çeşitli Suçlardan Aranan Zanlı Kaçmak Üzereyken Yakalandı

Çeşitli Suçlardan Aranan Zanlı Kaçmak Üzereyken Yakalandı

2 saat önce

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü infaz ve cinayet büro ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, hakkında 18 adet yakalama emri bulunan suç makinesi S.Ö. isimli şahıs Aziziye Mahallesi'nde saklandığı evden kaçmak üzereyken yakalandı.

Çeşitli Suçlardan Aranan Zanlı Kaçmak Üzereyken Yakalandı, System.String[]
Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü infaz ve cinayet büro ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, hakkında 18 adet yakalama emri bulunan suç makinesi S.Ö. isimli şahıs Aziziye Mahallesi'nde saklandığı evden kaçmak üzereyken yakalandı.

Düzce Polisi suçlulara göz açtırmıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü infaz ve Cinayet bürosu ekipleri yaptığı operasyonda, cezaevi firarisi, kişilerin huzur ve sükununu bozma, suç uydurma, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, mala zarar verme, iftira suçlarından aranan S.Ö.'yü saklandığı yerini tespit edilip takibe alındı. Takip sonucunda zanlı evden kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. 18 ayrı suçtan aranan S.Ö. cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

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