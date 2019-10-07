Çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
1 saat önce
Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:30 Kaynak: AA
Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan Muhammed Y'yi kent merkezinde durdurmak istedi.
Polisleri görerek kaçan zanlı, kovalama sonucu Karapınar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Muhammed Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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