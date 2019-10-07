Son Dakika Haberleri: Çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
Son Dakika Güncel Çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan Muhammed Y'yi kent merkezinde durdurmak istedi.

Polisleri görerek kaçan zanlı, kovalama sonucu Karapınar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Muhammed Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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