Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 82 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 82 zanlı yakalandı

04.03.2022 16:45
Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 82 zanlı yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 82 zanlı yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 82 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik son bir ay içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma suçlarından 27 yıl 6 ay 2 gün hapis cezasına hükümlü Adnan S., hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından 20 yıl 10 ay 13 gün hapis cezasına hükümlü Adem Ş., hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından 15 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasına hükümlü Muhsin Y., hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 15 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü Orhan K., yakın akrabayı öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına hükümlü Turhan E., kasten yaralama suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Eyüp A., hırsızlık, mala zarar verme, kullanmak için uyuşturucu madde satın alma veya bulundurma suçlarından 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan Serhat K., 1-5 yıl arası hapis cezasına hükümlü 28 şahıs, 1 yıl altı hapis cezasına hükümlü 23 şahıs, yakalama emri ile aranan 24 şahıs, olmak üzere dönem içerisinde toplam 82 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ERZURUM

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hakaret, konut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 82 zanlı yakalandı - Son Dakika


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