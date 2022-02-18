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Çeşitli suçlardan yakalanan 20 kişiden 11'i cezaevine gönderildi - Son Dakika

Çeşitli suçlardan yakalanan 20 kişiden 11'i cezaevine gönderildi

18.02.2022 15:11
Çeşitli suçlardan yakalanan 20 kişiden 11'i cezaevine gönderildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında yakalanan 20 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında yakalanan 20 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında farklı bölgelerde çeşitli suçlardan araması bulunan 20 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından 11 şüpheli cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

1 şüphelinin de İstanbul, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - KARABÜK

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Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Asayiş, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşitli suçlardan yakalanan 20 kişiden 11'i cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşitli suçlardan yakalanan 20 kişiden 11'i cezaevine gönderildi - Son Dakika
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