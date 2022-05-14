Çeşitli ülkelerden akademisyen ve gazeteciler Nevşehir'i gezdi - Son Dakika

Niğde'de gerçekleştirilen 2. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu'na katılan akademisyen ve gazeteciler, Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi himayesinde, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ortaklığında Niğde'de düzenlenen 2. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu'na Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC ve Bangladeş'ten katılan akademisyen ve gazeteciler Nevşehir'e geldi.

Katılımcılar, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) ev sahipliğinde kentteki bazı tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Tarihi Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'ni gezen heyete, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici de eşlik etti.

Konuklar, yetkililerden alanın tarihi niteliği ile ilgili bilgi aldı.