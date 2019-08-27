Son Dakika Haberleri: ÇESK futbolla sahaya indi
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ÇESK futbolla sahaya indi

11 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi Eğitim Eğitim Spor Kulübü futbol branşında da sahaya indi.

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KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi Eğitim Eğitim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü futbol branşında da sahaya indi.


Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü yeni sezonda yeni yönetim ve teknik ekibi ile ilk antrenmanı gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Hasan Akan ve yönetim kurulu üyeleri ile Çayırova Stadyumunda gerçekleşen altyapı yarışmacı gruplarının antrenmanına tam kadro katılım sağladı.


Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü futbol altyapı branşlarında U-12,U-14,U-15,U-16 VE U-17 yaş grubu olmak üzere toplam 5 kategoride yarışmacı ekip olarak katılım sağlayacaklar. U-12 VE U-16 yaş grubunda sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiren eğitim spor kulübü, burada yapacakları antrenmanlar ile yeni sezona hazırlanacak.


Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, yeni sezonda A takım hariç altyapıda toplam 5 branşta yarışmacı ekip olarak liglere katılım sağlayacaklarını belirterek, "Hedefimiz küçük yaşlarda yetenekli sporcuları tespit edip ahlaklı ve eğitimli bir şekilde yetiştirmek. Altyapıda 4 hocamız ile ilçemizdeki yetenekli çocuklarımızı keşfedip yetiştirmek istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Çayırova, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:28 Kaynak: İHA
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