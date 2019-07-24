Son Dakika Haberleri: ÇESK'in yeni başkanı milli sporcu Hasan Akan oldu
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ÇESK'in yeni başkanı milli sporcu Hasan Akan oldu

16 dakika önce

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün (ÇESK) olağanüstü kongresinde başkanlığa Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda milli kick boksçu Hasan Akan seçildi.

ÇESK'in yeni başkanı milli sporcu Hasan Akan oldu, System.String[]
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün (ÇESK) olağanüstü kongresinde başkanlığa Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda milli kick boksçu Hasan Akan seçildi. Belediye toplantı salonunda gerçekleşen genel kurulda güçlü bir yönetim oluşturan ÇESK'in yeni başkan milli sporcu Hasan Akan başkanlığındaki yeni yönetimde belediye meclis üyeleri Muhsin Ateş ve Bekir Bilgiç ile Muhammed Nizamoğlu, Harun Yaşaroğlu ve Metin Keskinoğlu görev yapacak. - KOCAELİ
Çayırova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:18 Kaynak: İHA
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