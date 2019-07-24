ÇESK'in yeni başkanı milli sporcu Hasan Akan oldu
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Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün (ÇESK) olağanüstü kongresinde başkanlığa Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda milli kick boksçu Hasan Akan seçildi.
Çayırova Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:18 Kaynak: İHA
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Kulübü'nün (ÇESK) olağanüstü kongresinde başkanlığa Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda milli kick boksçu Hasan Akan seçildi. Belediye toplantı salonunda gerçekleşen genel kurulda güçlü bir yönetim oluşturan ÇESK'in yeni başkan milli sporcu Hasan Akan başkanlığındaki yeni yönetimde belediye meclis üyeleri Muhsin Ateş ve Bekir Bilgiç ile Muhammed Nizamoğlu, Harun Yaşaroğlu ve Metin Keskinoğlu
görev yapacak. - KOCAELİ
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