Son Dakika Haberleri: Çeşme açıklarında 155 göçmen yakalandı
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Çeşme açıklarında 155 göçmen yakalandı

2 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan 3 ayrı lastik bot ve 1 fiber teknede, toplam 155 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında 155 göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan 3 ayrı lastik bot ve 1 fiber teknede, toplam 155 kaçak göçmen yakalandı.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu ekibi, dün saat 06.00 sıralarında, Çeşme açıklarında kaçak geçiş yapan göçmenleri fark etti. Durdurulan 3 ayrı lastik bot ve 1 fiber teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 155 kaçak göçmen yakalandı. Suriye, Irak, Afganistan uyruklu göçmenler kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:45 Kaynak: DHA
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