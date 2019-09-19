Çeşme açıklarında 169 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan 2 lastik botla Yunanistan
'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 169 kaçak göçmen yakalandı.
Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında, Çeşme açıklarında, 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla sevk edildi. Durdurulan 2 botta, aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 169 kaçak göçmen yakalandı. Suriye
, Afganistan
ve Irak
uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botlarına alınarak, Çeşme Limanı'na getirildi. Kimlik tespitlerine devam edilen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir
Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.