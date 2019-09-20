Son Dakika Haberleri: Çeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandı
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Çeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, 4 lastik botla yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 170 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, 4 lastik botla yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 170 kaçak göçmen yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, bu sabah, Çeşme açıklarından Sakız Adası'na, 4 lastik botla yasa dışı yollardan geçmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Bunun üzerine durdurulan botlardaki Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu toplam 170 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Sabah, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
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