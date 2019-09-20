Çeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandı
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İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, 4 lastik botla yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 170 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
İZMİR'in Çeşme
ilçesi açıklarında, 4 lastik botla yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 170 kaçak göçmen yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, bu sabah, Çeşme açıklarından Sakız Adası'na, 4 lastik botla yasa dışı yollardan geçmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Bunun üzerine durdurulan botlardaki Afganistan
, Suriye
ve Irak
uyruklu toplam 170 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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