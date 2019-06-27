Çeşme açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:48 Kaynak: DHA
İZMİR'in Çeşme
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü, Çeşme açıklarındaki Karaada önlerinde lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına geçmeye çalıştığı bilgisini alarak harekete geçti. Saat 07.00 sıralarında yeri tespit edilerek durdurulan bottaki 11'i Yemen
, 6'sı Senegal
, 3'ü Orta Afrika
Cumhuriyeti, 1'i Filistin
ve 1'i Kongo
uyruklu olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen yakalandı. 8'i erkek, 6'sı kadın ve 8'i çocuk olan grup kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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