Son Dakika Haberleri: Çeşme açıklarında 3 ayrı lastik botta 109 göçmen yakalandı
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Çeşme açıklarında 3 ayrı lastik botta 109 göçmen yakalandı

10 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan 3 lastik botta, 109 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında 3 ayrı lastik botta 109 göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan 3 lastik botta, 109 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, saat 07.00 sıralarında, kaçak göçmen grubunun 3 lastik bot ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştığını tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botlarda Suriye ve Irak uyruklu 109 kaçak göçmen yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yunanistan, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:31 Kaynak: DHA
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