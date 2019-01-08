Son Dakika Haberleri: Çeşme Açıklarında 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çeşme Açıklarında 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

28 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Açıklarında 35 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme önlerinde bulunan sahil güvenlik botundaki görevliler, geçen pazar günü saat 22.30 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan kaçak grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 18'i Filistin, 10'u Irak, 4'ü Eritre ve 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. 10'u erkek, 6'sı kadın ve 19'u çocuk olan kaçak grubu, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:11 Kaynak: DHA

Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel
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