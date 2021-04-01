Çeşme açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 30 Mart saat 12.40'ta, Çeşme ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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