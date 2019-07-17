Çeşme açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı
2 saat önce
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 39 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:19 Kaynak: DHA
İZMİR'in Çeşme
ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 39 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazartesi gecesi Çeşme açıklarındaki Karaada kuzeyinde bir lastik bot olduğunu belirledi. Bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan geçiş yaptığını tespit eden ekipler, hemen lastik botu durdurdu. Lastik botta 36'sı Suriye
, 3'ü Filistin
uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakaladı. 13'ü erkek, 7'si kadın, 19'u çocuk olan kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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