Çeşme açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 1 Eylül saat 02.11 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

Yunanistan, Çeşme, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 18:22 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Çeşme açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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