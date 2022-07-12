Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Temmuz Pazartesi günü, saat 19.40 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında, bir grup düzünsen göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunan unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içindeki 30'u Yemen , 10'u Eritre ve 1'i Afgan uyruklu olan toplam 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çeşme açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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