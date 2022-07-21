Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.07.2022 10:15
Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen iki can salı içindeki 45 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen iki can salı içindeki 45 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Karaada açıklarında, Yunan unsurları tarafından göçmenlerin geri itildiği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, iki can salı içindeki 45 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından Çeşme Limanına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Çeşme Belediye Başkanı Oran: 'Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor' Çeşme Belediye Başkanı Oran: 'Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor' Danıştay'a Çeşme Projesi Tepkisi: 'Yürütmenin Durdurulması Gerekiyordu. Bu Kararı Veremeyen Mahkemeler Tarih Önünde Hesap Verecektir' Danıştay'a Çeşme Projesi Tepkisi: 'Yürütmenin Durdurulması Gerekiyordu. Bu Kararı Veremeyen Mahkemeler Tarih Önünde Hesap Verecektir'
Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:10 İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
09:35 Ruslar Avrupa'ya gaz verdi! Fiyatlar düşüyor
09:35 Zorunlu kapatma yeniden mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
09:32 Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı
09:26 ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti
09:17 CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı
09:16 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu
09:01 Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
09:02 Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 10:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement