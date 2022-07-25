Edinilen bilgiye göre, Yunan unsurları tarafından geri itilen 1 lastik bot içindeki 47 düzensiz göçmen, Karaabdullah Burnu yakınlarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri, aynı gün Alaçatı Deliklikoy açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 1 lastik bottaki 41 kişilik düzensiz göçmen grubunu da yakaladı. Sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığı ve yakaladığı düzensiz göçmenler, Çeşme Limanı'na götürüldü.

Kaynak: İHA

Yunanistan, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çeşme açıklarında 47 göçmen kurtarılırken, 41 göçmende yakalandı - Son Dakika

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