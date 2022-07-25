Çeşme açıklarında 47 göçmen kurtarılırken, 41 göçmende yakalandı - Son Dakika
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Çeşme açıklarında 47 göçmen kurtarılırken, 41 göçmende yakalandı

25.07.2022 11:47
Çeşme açıklarında 47 göçmen kurtarılırken, 41 göçmende yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 1 lastik bottaki 41 düzensiz göçmende yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 1 lastik bottaki 41 düzensiz göçmende yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunan unsurları tarafından geri itilen 1 lastik bot içindeki 47 düzensiz göçmen, Karaabdullah Burnu yakınlarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri, aynı gün Alaçatı Deliklikoy açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 1 lastik bottaki 41 kişilik düzensiz göçmen grubunu da yakaladı. Sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığı ve yakaladığı düzensiz göçmenler, Çeşme Limanı'na götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yunanistan, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme açıklarında 47 göçmen kurtarılırken, 41 göçmende yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme açıklarında 47 göçmen kurtarılırken, 41 göçmende yakalandı - Son Dakika
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