Son Dakika Haberleri: Çeşme açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
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Çeşme açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 68 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 68 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, pazartesi günü, Süngükaya Adası açıklarında 2 lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botlarda 34'ü Filistin, 24'ü Afganistan, 6'sı Suriye, 3'ü Venezuela ve 1'i Gambiya uyruklu olmak üzere 68 kaçak göçmen yakalandı. 37'si erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Süngükaya Adası, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:41 Kaynak: DHA
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