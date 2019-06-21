Son Dakika Haberleri: Çeşme açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandı
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Çeşme açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandı

29 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik botta 78 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik botta 78 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı dün saat 04.30 sıralarında, Çeşme'nin Alibostan Koyu'nda lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 24'ü Kongo, 11'i Suriye, 8'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 7'si Afganistan ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 14'ü kadın ve 24'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Aynı gün Çeşme Karaada önlerinde lastik botla bir grup kaçak göçmenin kaçak geçiş yaptığı ihbarı alındı. Sahil Güvenlik botu tarafından saat 06.00 sıralarında durdurulan lastik botta 21'i Somali, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Gana, 1'i Etiyopya ve 1'i Burundi uyruklu olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. 9'u erkek, 11'i kadın ve 7'si çocuk olan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 78 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
İzmir, Çeşme, Güncel
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