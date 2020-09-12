Çeşme açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Çeşme açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 11 Eylül saat 01.20 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında bir can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, yapılan sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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