Son Dakika Haberleri: Çeşme Açıklarında Art Arda İki Deprem

Çeşme Açıklarında Art Arda İki Deprem

41 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Sakız Adası'nın batısında Richter ölçeğine göre 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi.

Çeşme Açıklarında Art Arda İki Deprem, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Sakız Adası'nın batısında Richter ölçeğine göre 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde bugün saat 08.12'de merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesine 86.5 kilometre uzaklıktaki, Yunanistan'ın Sakız Adası'nın batısı olan deprem meydana geldi. Yaklaşık 8 kilometre derinlikte olan, 3.9 büyüklüğündeki deprem, Çeşme'de hafif şekilde hissedildi. İlk depremden 2 dakika sonra saat 08.14'te de yine aynı yerde ve aynı derinlikte 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Hafif şiddetteki depremler, herhangi kayba yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise ilk depremin büyüklüğünün 3.8, ikincisinin 3.2 olduğunu bildirdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:57 Kaynak: DHA

Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'da Abdülkadir, Göztepe Maçı Kadrosunda Yer Almadı Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor

AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 09:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeşme Açıklarında Art Arda İki Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]