Çeşme açıklarında gemide yakalanan sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheli, serbest kaldı - Son Dakika

Çeşme açıklarında gemide yakalanan sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheli, serbest kaldı
04.01.2021 10:37
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yakalanan gemideki 187 sığınmacının yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimini organize ettiği öne sürülen yabancı uyruklu iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yakalanan gemideki 187 sığınmacının yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimini organize ettiği öne sürülen yabancı uyruklu iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
30 Aralık'ta gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çeşme açıklarında 30 Aralık'ta, İtalya'ya gideceği belirtilen gemideki 187 sığınmacı ile yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalanmıştı. Sığınmacılar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilmiş, şüpheliler ise karakola götürülmüştü.
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