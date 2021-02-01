Çeşme açıklarında kurtarılan 3 göçmenin Yunanistan tarafından denize bırakıldığı belirlendi - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan yabancı uyruklu 3 kişinin, Yunanistan tarafından denize bırakıldığı ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Süngükaya Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurları tarafından can yeleği giydirilerek denize bırakıldığı ve kendi imkanlarıyla karaya çıkarak yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botları ve Sahil Güvenlik helikopterinin, 3 göçmeni kurtardığı kaydedildi.

Çeşme açıklarındaki adada bulunan 3 göçmen, dün helikopterle alınarak Çeşme'ye getirilmişti.