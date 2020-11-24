Çeşme AK Parti'den Öğretmenler Günü mesajı ve ziyaretleri - Son Dakika

Çeşme AK Parti'den Öğretmenler Günü mesajı ve ziyaretleri

24.11.2020 19:14
Çeşme AK Parti'den Öğretmenler Günü mesajı ve ziyaretleri, System.String[]

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Hatice Yeliz Karataş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu, mesaj yayınladı.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Hatice Yeliz Karataş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu, mesaj yayınladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yönetim kurulu adına bir yazılı mesaj yayımlayan AK Parti İlçe Başkanı Karataş, mesajında, "24 Teşrinisani 1928 (24 Kasım 1928) tarihli 1048 Sayılı Resmi Gazete'de, Bakanlar Kurulu'nun 7284 Sayılı Kararnamesi ile "Millet Mektebi Talimatnamesi" ilan olunmuştur. 4. Madde der ki; "Bu teşkilatın reis-i umumisi ve Millet Mektebinin Başmuallimi Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal hazretleridir."

İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu suretle Başöğretmen (Başmuallim) olarak ilan olunmasından dolayıdır ki, 100. doğum gününün tesadüf ettiği 1981 yılından itibaren her 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

Öğretmenlerimiz, Başöğretmenimiz'in izindedir. Öğrencisine sadece bilgi nakşetmekle kalmayıp, onu eğiten, yetiştiren, geleceğe hazırlayan ve bir nevi ülkemiz geleceğini inşa edendir.

Bundan dolayıdır ki; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi "Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur."

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer evlat olarak yetiştirdikleri her bir evladımız için kendilerine ayrı ayrı şükranlarımı arz ederim. İyi ki varsınız Kıymetli Öğretmenlerim. Ruhun şad olsun Başöğretmenim" dedi.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Karataş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Öğretmenler Günü resmi töreninin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'e, tüm öğretmenler adına bir buket çiçek veren Ak Parti Çeşme İlçe Teşkilatı yöneticileri, eğitime verdiği destek nedeniyle ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Hamide Bal'a da çiçek verdi.

AK Partili yöneticiler, Çeşme'de birçok okul yaptıran ve eğitime destek veren hayırseverler Nuri Ertan ve Hayriye Ertan'ı da ziyaret ederek plaket verdiler. - İZMİR

Çeşme AK Parti'den Öğretmenler Günü mesajı ve ziyaretleri
Çeşme AK Parti'den Öğretmenler Günü mesajı ve ziyaretleri
Çeşme AK Parti'den Öğretmenler Günü mesajı ve ziyaretleri

Öğretmenler Günü, AK Parti, Karataş, Çeşme, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çeşme AK Parti'den Öğretmenler Günü mesajı ve ziyaretleri - Son Dakika


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