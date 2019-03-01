Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nden Müjdeli Haber

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakan adına Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu imzasıyla, başta İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü olmak üzere toplam 10 yetkili makama gönderilen yazıyla; 50 yatakla hizmet verip C rolünde olan Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin 21 Şubat 2019 tarihinden itibaren 75 yataklı B rolünde hastane olarak hizmete devam etmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Konu başlığı 'T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Hizmet Rolü ve Yatak Sayısı Değişikliği' olan yazıda; 'İşlemlerde aksaklık yaşanmaması için konunun ilgili birimlere tebliği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim' bilgi notu da düşüldü.

DR. BARAN ŞEN: EMEĞİ GEÇENLERE ÇEŞME ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Çeşme Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Baran Şen, Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları müracaatın onaylanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu girişimle hastanemiz Çeşme'nin hakettiği bir konuma gelecek. Başta Sayın Sağlık Bakanımız'a, bakan yardımcılarımıza , İl Sağlık Müdürümüz'e, konuya gerekli hassasiyeti gösteren milletvekillerimize ve bu konuda en çok emeği geçenlerden olan Mustafa Cenger'e Çeşme adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

14'TEN 20 POLİKLİNİĞE İLAVETEN BİR DE YOĞUN BAKIM SERVİSİ

Bu onay yazısı üzerine, hastanemizde bu yeni birimlerin bir an önce aktif hale gelebilmesi için gerekli girişimleri hemen başlatacaklarını vurgulayan Başhekim Vekili Dr. Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 Mayıs'te yeni binasına taşınan ve şu an 3 ortopedi, 2 dahiliye, 2 kadın doğum, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, üroloji, psikiyatri, enfeksiyon hastalıkları, dermatoloji, diyet ve obejite polikliniği, diş, çocuk hastalıkları ve radyoloji olmak üzere toplam 14 poliklinik ile hizmet vermekteyiz. Hastanemizin C grubu hastaneden B grubuna yükseltilmesiyle, devlet hastanemize kadrolu olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimi, Kardiyoloji hekimi , Göğüs Hastalıkları hekimi, Nöroloji hekimi, Patoloji hekimi, Beyin Cerrahisi hekimi de gelecek. Ayrıca Yoğun Bakım Servisi açılacak. Bu da hemşire ve personel ataması yönünde PDC kadrolarının (Personel Dağılım Cetveli) açılması anlamı taşımaktadır. Böylelikle artık birkaç istisna dışında hiçbir hastamız civar hastanelere gitmek zorunda kalmayacak. Çeşme'mize ve hastanemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

ORTOPEDİ İLE FİZİK TEDAVİ MERKEZİNİN BİR ARADA OLMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ

Özellikle ortopedi alanında bir DAL hastanesi gibi çalışan Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde en çok eksikliği hissedilen bir fizik tedavi biriminin açılacak olması, ortopedi ile ortak tedavi yürütülmülmesi açısından son derece verimli sonuçlar alınmasını sağlayacak. Kendisini sürekli kendisini yenileyen, özel hastane konforunda uzman ve güler yüzlü ekibiyle hizmet veren Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne yeni servislerin açılacak olması ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.