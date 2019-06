Çeşme-Atina feribot seferleri başlıyor

İZMİR'in Çeşme ilçesi ile Atina Lavrion limanları arasında, ülke tarihinde bir ilk olarak 30 Haziran Pazar günü feribot seferleri başlayacak.Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerginlikler yaşansa da her iki ülkenin hükümetleri gerekli siyasi adımları atarak, iki taraf için de faydalı olacağı düşünülen feribot seferleri için gerekli altyapıyı oluşturdu. İzmir merkezli bir firmanın üstlendiği Atina-Çeşme arabalı feribot taşımacılığı, 30 Haziran 2019 tarihi itibarı ile her gün karşılıklı olarak yapılacak. Feribotta yolcuların yanı sıra ağır tonajlı TIR'ların da taşınacağı, bunun da ticari ve ekonomik açıdan son derece önemli olduğu vurulandı.İzmir Çeşme-Atina Lavrion feribot seferleri için uzun zamandır mücadele veriliyordu. Her seferinde çok istenilmesine rağmen bu sağlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Cipras'ın girişimleriyle süreç hızlandı. Pazar günü saat 17.30'da başlayacak olan seferlerin yolculuk süresi ise 7 saat olacak.Feribot seferleri, en çok gurbetçilere fayda sağlayacak. Avrupa'ya ve Türkiye'ye kendi araçlarıyla gelecekler için artık sınır kapılarında geçmişteki çileli uzun kuyruklar yaşanmayacak. Avrupa bağlantılı iş yapan şirketler için de maliyetler yarı yarıya düşecek. Bu arada firma, 30 Haziran Pazar günü kampanya yaparak bilet fiyatlarını da yarı yarıya düşürürken, seferlerin turizm açısından da bölgeye hareket getirmesi bekleniyor.MEHTERAN EŞLİĞİNDE HALK OYUNLARI İLE BAŞLAYCAKTarihi bir deniz taşımacılığının yapılacağı 30 Hazian Pazar günü Çeşme Limanı'nda tören düzenlenecek. Seferler, mehteran konseri ve halk oyunları eşliğinde başlayacak. Feribotlarının kapasitesi 360 yolcu, 500 otomobil, 90 TIR olacak. Seyahat edecek yolcuların rahat edebilmesi için restoranlar, kafeler, çocuk oyun odaları, 70 kamara, freeshop mağazaları ve saunaya kadar çeşitli imkanlak sunulacak. Bilet fiyatları ise 55 eurodan başlayacak.

