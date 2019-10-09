Son Dakika Haberleri: Çeşme başında ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Çeşme başında ölü bulundu

Çeşme başında ölü bulundu

26 dakika önce

Yozgat'ta yaşlı bir kişi çeşme başında ölü bulundu.

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Yozgat'ta yaşlı bir kişi çeşme başında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Aşağı Çatak Mahallesi Alkan Güneş Caddesi'nde bulunan Çerkez Çeşmesinin başında 63 yaşındaki Mustafa Duygu'ya ait olduğu öğrenilen bir erkek cesedi bulundu. Mahalledeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler 63 yaşındaki Mustafa Duygu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Duygu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Mustafa Duygu'nun ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. - YOZGAT

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:23 Kaynak: İHA
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