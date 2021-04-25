Çeşme Basket, Düzce'de galip - Son Dakika

Çeşme Basket, Düzce'de galip

25.04.2021 16:26
Çeşme Basket, Düzce'de galip, System.String[]

Çeşme Kadın Basketbol Takımı, Düzce'de karşılaştığı Global Connect Travel Düzce takımını 88-72 mağlup etti.

Çeşme Kadın Basketbol Takımı, Düzce'de karşılaştığı Global Connect Travel Düzce takımını 88-72 mağlup etti.

9 takımın oynayacağı play-off grubuna katılmayı garantileyen Çeşme Basket, Düzce'de karşılaştığı Global Connect Travel Düzce takımını 88-72 yenerek lig sıralamasında 40 puanla 6'ncılığa yükseldi. Sezon başında kurulan ve Çeşme'yi Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde temsil eden Çeşme Basket, profesyonel ligdeki ilk yılında play-off'a kalma başarısı gösterdi.

Ligin 28'nci haftasında Global Connect Travel Düzce ile karşılaşan Çeşme Basket, karşılaşmanın ilk periyodunu 25-21 geride tamamladı. İkinci periyodu da 44-38 geride tamamlayan Çeşme Basket, üçüncü periyotta öne geçmeyi başararak 67-63 öne geçti. Maçın son periyodunda üstünlüğünü korumayı başaran Çeşme Basket, 88-72 galip geldi. Çeşme Basket, ligin 29'uncu haftasında, 28 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'de Atatürk Çeşme Kapalı Spor Salonu'nda Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji Basket Takımı ile karşılaşacak. Çeşme Basket, ligin son haftasında ise 2 Mayıs Pazar günü saat 14.00'de İstanbul'da Fenerbahçe Gelişim Basketbol Takımı ile karşılaşarak ligi tamamlayacak. - İZMİR

Çeşme Basket, Düzce'de galip
Çeşme Basket, Düzce'de galip

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çeşme Basket, Düzce'de galip - Son Dakika Spor


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